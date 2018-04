Ihr letzter Ausflug in die Sonne als Liebespaar! Am Dienstag erschütterte die Trennung von Channing (37) und Jenna Dewan Tatum (37) die Show-Welt – immerhin begeisterten der Schauspieler und die Tänzerin als skandalfreies Traumpaar unzählige Fans auf der ganzen Welt. Mit der großen Liebe ist es nun ganz überraschend vorbei. Dabei genossen Channing und Jenna vor wenigen Tagen noch ihren letzten Paar-Trip nach Mexiko.

In Los Cabos, einer beliebten Urlaubsregion im Westen des Landes, nahmen sich die Step Up-Stars eine gemeinsame Auszeit. Den Paparazzi blieben sie dabei nicht verborgen und wurden am 12. März in ihrem Hotel und auch wenige Tage darauf in Mexiko City geknipst. Von innigen Turteleien, wie man sie von gemeinsamen Red-Carpet-Auftritten der beiden kennt, ist da jedoch keine Spur. Schlechtes Timing der Fotografen, guter Paparazzi-Instinkt bei Channing und Jenna oder doch ein Vorzeichen auf die Trennung?

Ihr letzter großer Flirt-Moment am roten Teppich ist immerhin schon ein paar Monate her: Zuletzt sah man das Paar Anfang November in Los Angeles bei einer Filmpremiere innig turtelnd. Bei den Kids' Choice Awards dagegen war Channing auf der Bühne präsent und seine Liebste mit Tochter Everly (4) im Publikum – den roten Teppich hatten sie aber nicht gemeinsam betreten.

Clasos.com.mx / Splash News Channing Tatum (links) und Jenna Dewan Tatum in Los Cabos

Clasos.com.mx / Splash News Channing Tatum und Jenna Dewan Tatum in Mexiko City

Splash News Channing Tatum und Jenna Dewan-Tatum bei der "War Dog"-Premiere

