Erst im vergangenen Sommer hatte Aneta Sablik (29) ihre Fans mit ihrer Trennung überrascht. Nach nur acht Monaten Ehe hatten die einstige DSDS-Gewinnerin und ihr Mann Kevin David Zuber sich dafür entschieden, getrennte Wege zu gehen. Die große Trauer um ihr schockierendes Liebes-Aus scheint die schöne Blondine jetzt aber endlich überwunden zu haben und kann endlich wieder so richtig strahlen: Aneta zeigt sich mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite – und der ist gar nicht so neu!

Er hat ihr Herz im zweiten Anlauf erobert! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die gebürtige Polin nun einen niedlichen Schnappschuss: Innig gibt ein unter einer Kapuze versteckter Mann ihr einen Kuss auf die Wange, während das Lächeln der 29-Jährigen kaum breiter sein könnte. "Frohe Ostern!", betitelte Aneta das Foto – und löste damit einen Ansturm an Fan-Fragen aus. "Ist das dein neuer Freund? Du siehst so happy aus!" und "Wer ist denn das?", wollten die Follower der Musikerin wissen.

Dass ihr Angebeteter keine neue Bekanntschaft ist, offenbarte die "The One"-Interpretin gegenüber Bild: Es war Liebe auf den zweiten Blick! "Er heißt Chris, ist Geschäftsmann, hat mit dem Showbusiness nichts zu tun! Wir haben uns vor drei Jahren durch Freunde das erste Mal getroffen. Anfangs war da nichts zwischen uns. Das hat sich erst viel später entwickelt und jetzt bin ich einfach nur glücklich!" Sie habe jedoch noch immer Angst, ihren Schatz zu zeigen – zu schmerzhaft sei der Schlussstrich mit ihrem Noch-Ehemann gewesen. Überrascht euch Anetas neues Liebesglück? Stimmt in der Umfrage darüber ab.

