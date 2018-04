Jetzt geht der Zoff in die zweite Runde! Zwischen Melanie Müller (29) und Gina-Lisa Lohfink (31) knallt es gerade richtig. Weil Gina-Lisa einige teure Extrawürste für ihr kurzes Erscheinen auf Mellis Charity-Party verlangt haben soll, wurde auf den Besuch der drallen Blondine verzichtet. Die Ballermann-Sängerin machte ihre Enttäuschung über dieses Verhalten öffentlich, Gina-Lisa zog dann in einem Statement nach: Alles sei gelogen! Nun reagiert Melli darauf – und stellt klar, was sie von den Ausreden hält.

Über den Post bei Facebook und die Erklärung, Gina-Lisa habe wegen ihres Bandscheibenvorfalls nicht zu dem Event kommen können, kann Melanie nur den Kopf schütteln. Gegenüber Promiflash erklärt sie jetzt: "Ich habe ihrem Management an dem Mittwoch vorher abgesagt, aus dem Grund, dass es sich nicht rentiert wegen der Kosten und ich es nicht einsehe, für zwei Stunden, die sie zu mir kommt, für das Management und den Hund den Flug und Hotel zu bezahlen. Wir wollen Spenden sammeln und nicht ausgeben." Melanie kann die Forderungen der einstigen GNTM-Kandidatin sogar belegen, doch all das dementiert Gina-Lisa in einem Statement vehement – und kassiert jetzt von Melli eine Breitseite: "Sie soll aufhören, Dinge zu verdrehen oder sich was Neues einfallen zu lassen. Das hat ihr ja schon mal das Genick gebrochen."

Damit spielt die Neu-Mama auf das Verhalten der 31-Jährigen während ihres Gerichtsprozesses an: Im vergangenen Jahr wurde Gina-Lisa wegen Falschverdächtigung verurteilt. Sie hatte zwei Männern vorgeworfen, sie vergewaltigt und dabei gefilmt zu haben. Auch hier kam das Model nicht besonders gut weg. "Sie gilt in der Branche als sehr unzuverlässig", behauptet Melli. Das einst entspannte Verhältnis der beiden ist seit diesem Beef also definitiv Geschichte!

Matthias Nareyek/Getty Images Melanie Müller auf dem Leipziger Opernball 2017

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, TV-Star

Facebook / Gina-Lisa Lohfink TV-Star Gina-Lisa Lohfink

