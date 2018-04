Sie steht ihm mit Rat und Tat zur Seite! Matthias Reim (60) ist nicht mehr aus der Schlagerwelt wegzudenken. Spätestens seit seinem Megahit "Verdammt, ich lieb' Dich" 1990 ist er eine gestandene Größe in seiner Branche. In so vielen Jahren konnte er viele Erfolge feiern und Erfahrungen sammeln – trotzdem holt er sich bei neuen Songs immer noch Hilfe und fragt nach der Meinung einer ganz bestimmten Person!

Matthias kann nicht ohne seine Freundin Christin Stark: Die 28-Jährige unterstützt ihren Schatz in allen Lebenslagen. Ihr Urteil ist dem 60-Jährigen besonders wichtig, wie er im Bild-Interview erzählte: "Sie ist die erste, der ich die Songs vorspiele. Ich bin dann kurz immer ein wenig kratzig, wenn sie was zu beanstanden hat. Aber sie hat immer recht." Christin liegt aber nicht nur richtig, als Sängerin hat sie auch Ahnung von dem Thema.

Seit knapp drei Jahren sind die zwei ein Paar. Dass beide Musiker sind, ist aber kein Problem. "Wir haben beide den gleichen Beruf, die gleiche Leidenschaft. Wir können den anderen lesen. Diese Verbindung ist auch Inspiration für meine Songs", schwärmte Matthias.

Schultz-Coulon / WENN.com Matthias Reim beim Presselunch im Hard Rock Café in Hamburg

Instagram / christin_stark Christin Stark

Getty Images Matthias Reim und Christin Stark beim ECHO in Berlin

