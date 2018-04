Will Wayne Rooney (32) mit einer großzügigen Geste seine Eskapaden wiedergutmachen? Mit einem Alkohol- und Betrugsskandal hatte der Fußballer im vergangenen Jahr für negative Schlagzeilen gesorgt. Zwischenzeitlich soll seine Ehe mit Coleen (32) sogar auf der Kippe gestanden haben. Nach der Geburt ihres vierten Sohnes scheint ihre Beziehung wieder harmonisch zu verlaufen. In wenigen Tagen feiert seine Gattin ihren 32. Geburtstag und dafür hat sich der Kicker einiges einfallen lassen!

Wie The Sun berichtete, soll der vierfache Vater seine Liebste auf einen luxuriösen Urlaubstrip im Wert von 100.000 Pfund, umgerechnet knapp 114.000 Euro, nach Dubai schicken. Coleen soll sich dort im Madinat Jumeirah Resort entspannen. Ob sich die noch 31-Jährige aber wirklich so erholen kann? Schließlich nehme sie alle vier Kinder mit, darunter ein zwei Monate alter Säugling. Währenddessen soll Wayne alleine zurückbleiben – allerdings unfreiwillig. Der Sportler habe berufliche Verpflichtungen, erklärte die Quelle weiter.

"Das ist die erste richtige Möglichkeit seit Langem, dass Wayne Coleen so richtig verwöhnen und ihr zeigen kann, wie sehr er sie liebt", plauderte der Insider aus. Die TV-Moderatorin sei schon öfter in Dubai gewesen, doch trotzdem habe der Star des FC Everton das Ziel mit Bedacht ausgewählt: "Wayne will sichergehen, dass sie den unvergesslichsten Urlaub dort hat."

Islandpaps / Islandpaps / Islandpaps / Splash News Coleen Rooney mit ihrem Sohn im Urlaub auf Barbados

Instagram / waynerooney Wayne Rooney mit seinen Kindern

Stuart C. Wilson / Getty Coleen Rooney bei einem Fototermin in London

