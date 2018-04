Der Termin für DIE Hochzeit des Jahres rückt immer näher! Am 19. Mai geben sich Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) das Jawort – ein Liebesmärchen wie aus dem Bilderbuch. Mittlerweile ist auch bekannt, dass Meghans BFF Jessica Mulroney ihre Trauzeugin sein soll. Die beiden Frauen lernten sich am Set von Suits kennen, Jessica war für das Styling der Bald-Prinzessin in der Serie verantwortlich. Doch Society-Experten befürchten nun, dass die Kanadierin ihrer Freundin bei deren Trauung die Show stehlen könnte.

Es wäre wohl nicht das erste Mal, dass die Braut nicht im absoluten Mittelpunkt steht. Als Herzogin Kate (36) im April 2011 ihren Prinz William (35) heiratete, war es ihre eigene Schwester Pippa Middleton (34), die die volle Aufmerksamkeit auf sich zog – dank ihres Pos! Der kam damals in ihrem Kleid so gut zur Geltung, dass ihr die britische Presse den Spitznamen "the bum" (zu Deutsch: "der Popo") verpasste. Kommt so etwas nun auch auf Meghan zu? Ihre Bautjungfer gilt als "die Gwyneth Paltrow von Toronto", lebt einen ultragesunden Lifestyle und ist als Stylistin megaerfolgreich. Außerdem kommt Jessica aus einer superreichen Familie, die ein kanadisches Schuhimperium aufgebaut hat.

Das It-Girl versammelt mehr als 100.000 Follower auf seinem Instagram-Account. Angeblich sei Jessica es auch, die Harrys Zukünftiger einen gesunden Lebensstil nahegebracht habe, berichtet The Mirror. Ihre Tochter Ivy soll übrigens eines von Meghans Blumenmädchen sein. Glaubt ihr, dass sie ihrer Freundin die Show stehlen wird? Stimmt ab!

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney und Meghan Markle in Italien

CARL DE SOUZA/AFP/Getty Images Pippa Middleton bei Kates Hochzeit 2011

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney

