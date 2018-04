Schocker-Video von Eminem (45)! Nach den dramatischen Liebesszenen aus seinem "River"-Clip mit Sänger Ed Sheeran (27) kommt nun der nächste Knaller. Für sein neues Musikvideo zur Single "Framed" greift der Rapper ganz tief in die Horror-Trickkiste. Als schizophrener Massenmörder killt der Künstler Menschen und richtet so ein wahres Blutbad an. Auch textlich geht der Mann mit den schnellsten Raps der Welt sehr ins Detail, spricht davon Menschen zu zerstückeln und im Mixer zu zerkleinern.



