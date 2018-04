Seit Februar mischt Luisa Wietzorek (28) bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten mit. Die Schauspielerin tauchte als verschollene Schwester von Paul (Niklas Osterloh, 29) im Kiez auf und bringt die Gefühlswelt des Handwerkers seitdem ganz schön durcheinander. Nicht nur die dramatische Story in der Serie, sondern auch die Stimme des GZSZ-Neulings rückt in den Vordergrund. Luisa arbeitet als Synchronsprecherin und lässt diverse Hollywood-Größen auf der Leinwand Deutsch reden!

Die Freundin von Brooklyn Beckham (19), Schauspielerin Chloë Grace Moretz (21), ist wohl Millionen von Menschen ein Begriff. Mit Filmen wie "Kick-Ass" oder "Carrie" ließ die Blondine die Kinokassen klingeln. Was viele aber nicht wissen: Luisa ist die deutsche Stimme des Hollywood-Stars. Außerdem synchronisiert sie die Rollen von Emma Roberts (27) und Transformers-Darstellerin Isabel Lucas. "Ich hab ja das Glück, gleich auf mehreren Hochzeiten tanzen zu dürfen. Ich drehe für Film und Fernsehen, ich stehe viel im Studio als Synchronschauspielerin, ich singe und stand auch schon auf der großen Musicalbühne", erzählte Luisa im RTL-Interview.

Jetzt legt das Fräuleinwunder vorerst einen Stopp bei GZSZ ein: "Meine Agentur hat mich für diese Gastrolle vorgeschlagen und dann ging alles ganz schnell", sagte die Schauspielerin. Wie geht es euch mit ihrer Rolle? Denkt ihr an andere Filme, wenn Luisa in der Serie spricht? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

