Wird ihm der ganze Hollywood-Trubel zu viel? Cole Sprouse (25) spielt sich in seiner Riverdale-Rolle Jughead Jones aktuell in die Herzen von Millionen Teenagern. Dank der Erfolgsserie stieg der US-Amerikaner an der Seite seiner Serienkollegen KJ Apa (20), Lili Reinhart (21) und Camila Mendes (23) nach und nach in die Riege der beliebtesten Schauspieler auf. Beruflich läuft es also rund für den TV-Darsteller – trotzdem kann der 25-Jährige seine Karriere nicht so richtig genießen!

Der Serienstar kann sich nämlich mit den Sorgen seiner "Riverdale"-Rolle des Problemschülers Jughead überaus gut identifizieren. "Ich hatte in meinem Leben auch schon mit einigen Ängsten zu kämpfen. Ich bin ja in dieser ganzen Promiwelt mit all den Paparazzi aufgewachsen und das hat mich immer sehr belastet. Aber ich versuche jetzt einfach zu akzeptieren, dass das eben dazugehört", erklärte der Teenieschwarm im Us Weekly-Interview.

Tatsächlich wurde Cole bereits als Kleinkind mit dem Medienrummel konfrontiert. Als Einjähriger teilte er sich mit seinem Zwillingsbruder Dylan (25) fünf Jahre lang die Rolle des Patrick Kelly in der US-amerikanischen Serie "Grace". Internationale Bekanntheit erlangten die beiden Kinderstars vor allem durch die Disney-Produktion "Hotel Zack & Cody".

Emma McIntyre/Getty Images for H&M Cole Sprouse bei einem H&M-Event

Anzeige

Vivien Killilea/Getty Images for SiriusXM Lili Reinhart, Casey Cott, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray, Camila Mendes, Cole Sprouse & KJ Apa

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Dylan und Cole Sprouse bei einer Disney-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de