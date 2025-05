Flatulenz und Co.: So steht Tara Tabitha zu Dennis' Benehmen

Dennis Lodi zeigt sich bei Kampf der Realitystars von seiner natürlichsten Seite. Die Reality-TV-Bekanntheit scheut sich nicht, geht nackt baden und lässt ihren Flatulenzen und Rülpsen freien Lauf. Einigen seiner Mitstreiter stößt sein Benehmen sauer auf. Doch was hält seine Partnerin Tara Tabitha (32) davon? "Ja, also auf dem Level sind wir definitiv sehr verschieden", betont die Österreicherin bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" in Köln im Interview mit Promiflash und ergänzt: "Das fand ich auch lange Zeit nicht so toll. Aber so ist er halt."

Dafür habe Dennis "genug andere gute Seiten", schwärmt Tara und diese lassen über sein Gepupse und die Bäuerchen hinwegsehen. Die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin schließt aber auch nicht aus, dass sich Dennis vielleicht noch ändern könnte. "Sagen wir, das war sein Verhalten als Single. Schauen wir mal, ob es das auch in seiner Beziehung ist", bleibt sie gegenüber Promiflash optimistisch.

Dennis' KDRS-Mitstreiterin Giuliana Farfalla (29) reagierte weniger verständnisvoll auf sein Verhalten in der Show. Die einstige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin könne so etwas nicht tolerieren und empfinde es als äußerst "asozial". "Du gehst mir so auf den Sack. Du sollst nicht in meine Richtung pupsen, das ist nicht respektvoll. Geh woandershin, mach das nicht bei mir. [...] Das kannst du zu Hause in deiner Drecksbude machen, aber wenn ich in dem verfluchten Raum bin, machst du das nicht", wetterte sie und beendete den Disput mit den Worten: "Schäm dich doch und es pisst mich an, dass du so asozial bist."

Instagram / taratabitha Tara Tabitha bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" Staffel sechs

RTLZWEI Giuliana Farfalla, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

