Jessica Paszka (27) ist eigentlich ein totaler Familienmensch und genießt die Zeit mit ihren Liebsten immer in vollen Zügen. Umso überraschender kommt deshalb jetzt ein Geständnis in ihrer Instagram-Stroy: "Ich kann nicht Mutter werden, das funktioniert nicht." Meint sie das wirklich ernst? Eher nicht, denn die 27-Jährige spricht in diesem Zusammenhang von ihrem Leben als frischgebackene Hundemami. "Harper war jetzt heute zum ersten Mal bei meiner Mutti und ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für ein Gefühl hatte, als ich ihn dort alleine lassen musste." Schon kurze Zeit von ihrem süßen Welten getrennt zu sein, brach ihr das Herz. Daher die Frage: Wie soll das dann werden, wenn Jessi Kinder hat?



