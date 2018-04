Es lief einfach nicht rund für sie! Bei Das perfekte Promi-Dinner traf Tatjana Gsell (46) auf ihre ehemaligen Dschungelcamp-Kollegen Daniele Negroni (22), Matthias Mangiapane (34) und Jenny Frankhauser (25). An vier aufeinanderfolgenden Abenden sollten die einstigen Buschbewohner in der TV-Sendung ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Die High-Society-Lady begeisterte sich aber offenbar nicht nur für die servierten Speisen – sie soll auch ziemlich tief ins Glas geschaut haben!

Wie ein Insider der Bild-Zeitung erzählte, soll Tatjana während des Abends bei Matthias reichlich Alkohol zu sich genommen haben. "Tatjana hat sich für rund 20 Minuten in Matthias’ Küche verbarrikadiert und dort eine halbe Flasche Hochprozentiges getrunken", erzählte er. Seinen Aussagen zufolge soll die 46-Jährige am Ende sogar so beschwipst gewesen sein, dass sie auf dem Weg zum Taxi gestützt werden musste. Ob der Glamour-Queen wenige Stunden später wohl bewusst wurde, dass sie sich vor laufender Kamera einen ordentlichen Fehltritt geleistet hatte? Während der Zubereitung ihres eigenen Dinners am folgenden Tag blieb sie jedenfalls lieber nüchtern. "Ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke auch nicht gerne Alkohol!", sagte sie in der Sendung.

Es war nicht das erste Mal, dass Tatjana wegen ihres Promille-Pegels auffiel. So soll sie bei der Abschiedsfeier nach dem Dschungelcamp-Finale mit Gläsern um sich geworfen und dabei einiges an Alkohol im Blut gehabt haben. Glaubt ihr den Beobachtungen des Insiders? Stimmt im Voting ab!

MG RTL D / Severin Schweiger Jenny Frankhauser, Daniele Negroni, Matthias Mangiapane und Tatjana Gsell

MG RTL D Tatjana Gsell im Dschungelcamp 2018

WENN.com Tatjana Gsell, Dschungelcamp-Kandidatin 2018

