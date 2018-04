Sie schwebt im siebten Mutterhimmel! Seit drei Monaten sind Jörn Schlönvoigt (31) und Hanna Weig stolze Eltern einer gesunden Tochter. Ihre kleine Delia hält das Paar seitdem ordentlich auf Trab und verzückt sie jeden Tag aufs Neue. Besonders die Neu-Mami kriegt nicht genug von ihrem Engel und teilt viele dieser Momente mit ihrer Community. Nun gab Hanna wieder ein Baby-Update und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus!

Total lässig meldete sich die brünette Beauty aus dem Auto und plauderte in ihrer Instagram-Story über Delias Fortschritte. "Sie hat so viele neue Sachen gelernt und es macht total Spaß ihr jeden Tag zuzugucken, was sie alles Neues kann", erzählte sie ihren Fans ganz stolz in die Kamera. Der Social-Media-Queen gehe dabei immer das Herz auf. Vor allem aber verzaubert das Lächeln der kleinen Maus die Vollblut-Mama immer wieder neu.

In wenigen Monaten wird die Verlobte von Jörn aber noch mehr zu grinsen haben: Der Schauspieler wird nämlich im Juli seine Geliebte vor den Traualtar führen. Für diesen großen Moment hat sich das Pärchen erst vor Kurzem schon richtig eingestimmt. Für das schwedische Textilunternehmen H&M schlüpften die Turteltauben kurzerhand in Hochzeitsoutfits und ließen sich in diesen für eine Wedding-Kampagne ablichten.

Instagram / hannaweig Delia Schlönvoigt

Instagram / hannaweig Hanna Weig

H&M Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig

