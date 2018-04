Iris Mareike Steen (26) knickte in der letzten Let's Dance-Show während ihres Paso Dobles mit Tanzpartner Christian Polanc (39) böse um. Nach dem Schock kam schnell die Entwarnung: Der GZSZ-Star hat sich nichts gebrochen und auch nichts gerissen! Trotzdem: Der Fuß der 26-Jährigen ist stark überdehnt. Promiflash traf jetzt "Let's Dance"-Tänzer Vadim Garbuzov (30) in der Tanzschule Strobl in Wien und fragte nach seinem Profirat. "Wenn du eine Verletzung hast, überlebe diese Verletzung, leck deine Wunden, gehe auf die Fläche und spreche möglichst wenig darüber", meinte der diesjährige Tanzpartner der ausgeschiedenen Tina Ruland (51).



