Sie wird nicht die Nachfolge von Vorjahresgewinnerin Céline Bethmann (19) antreten! In der heutigen Folge musste bereits ein Meeedchen das Laufsteg-Bootcamp von Germany's next Topmodel verlassen: Shari (23) verlor das Shoot-Out gegen Studentin Jennifer (23). Nun ist der Traum für eine weitere Kandidatin endgültig ausgeträumt: Für Abigail hatte Heidi Klum (44) leider kein Foto übrig und musste sie nach Hause schicken!

Es war nicht ihre Woche: Bereits beim Fotoshooting auf einem 50 Meter hohen Gebäude konnte die YouTuberin die Model-Mama nicht überzeugen. Sie war neben Kandidatin Victoria Pavlas (19) die Schwächste vor der Kamera. In Gegensatz zu Abigail, konnte die Wienerin zwar beim "Vertical-Walk" glänzen, trotzdem mussten die beiden Kandidatinnen aus dem Team von Thomas Hayo zittern. Eine weitere Wackel-Kandidatin war Bruna. Am Ende hieße es "Bye, bye" für Abigail. "Wir sind kurz vor dem Einzug in die Top-Ten. Du hast es uns heute schwer gemacht, ein gutes Foto von dir zu finden", begründete Heidi diese Entscheidung.

Die Chance auf den Titel "GNTM-Gewinnerin 2018" ist für die Studentin vorbei – dafür kann die 20-Jährige jetzt wieder mehr Zeit mit einer ganz besonderen Person verbringen: ihrem Freund Jonas. Gegenüber ProSieben hatte die Düsseldorferin bereits verraten, dass sie ihren Schatz, mit dem sie bereits seit drei Jahren zusammen ist, vermisse: "Wir wohnen auch zusammen, auch noch nicht so lange. Deshalb ist das auf jeden Fall schon ein bisschen schade, dass ich ihn jetzt alleine lasse und wenig Kontakt habe." Nun sind die beiden Turteltauben wieder vereint.

shari.topmodel.2018; jennifer.topmodel.2018/ instagram Shari und Jennifer, GNTM-Kandidatinnen

Anzeige

Instagram / abigailodm Abigail, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2018

Anzeige

Instagram / abigailodm "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Abigail und Freund Jonas im August 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de