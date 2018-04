Wer verliert das Shoot-Out: Shari (23) oder Jennifer (23)? Die beiden Beautys müssen heute im direkten Duell bei Germany's next Topmodel gegeneinander antreten. Heidi Klum (44) schickte die beiden Meeedchen aus "Team Schwarz" aus einem ganz bestimmten Grund in den Zweikampf: Sie sind die einzigen Kandidatinnen, die in den vergangenen Wochen noch keinen einzigen Job an Land ziehen konnten. Wem wird diese Flaute heute zum Verhängnis?

Vor dem entscheidenden Foto-Shooting zeigten sich die beiden Wackel-Kandidatinnen kampflustig: "Egal, wie sehr ich Jenny mag, ich bin jetzt dafür da, dass ich nicht raus fliege", erklärte Shari bestimmt. Ihre Konkurrentin hatte das gleiche Ziel und den passenden Plan dafür: "Ich werde hundert Prozent geben und dann noch hundert Prozent drauf setzen." Dieses Engagement zahlte sich am Ende für Jennifer aus – sie konnte das GNTM-Duell für sich entscheiden und kickte Shari aus dem Rennen. Heidi zeigte sich enttäuscht von der Hamburgerin: "Sie lieferte heute nicht ab. Sie sah aus wie eine Sportlerin im Abendkleid."

Damit entkam die Studentin erneut ganz knapp einem Rausschmiss. Vor zwei Wochen musste sie bereits in das gefürchtete Duell gegen Gerda. Jennifer hatte das Posen mit einem nackten Mann besser gemeistert und gewann die Challenge. Hättet ihr damit gerechnet, dass Jenny erneut das Shoot-Out gewinnt? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Instagram / shari.topmodel.2018 Shari, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2018

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

