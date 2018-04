Nicht nur die beiden Schauspieler Channing Tatum (37) und Jenna Dewan (37) verkündeten schweren Herzens ihre Trennung, auch Ex-Playmate Kendra Wilkinson (32) und der Football-Star Hank Baskett (35) stehen nach acht Jahren als vermähltes Paar am Abgrund ihrer Ehe. Noch vor wenigen Tagen sah man die zweifache Mama völlig aufgelöst im Netz, wie sie bittere Tränen des Liebeskummers vergoss. Jetzt können ihre Bewunderer sie dabei beobachten, wie sie sich völlig quietschfidel im Schnee vergnügt.

Was ist denn da los? Dieselben Fans, die noch am Montag Zeugen ihres tränenreichen Ehe-Aus-Geständnisses waren, konnten der Blondine jetzt in ihrer Instagram-Story dabei zusehen, wie sie sich nur einen Tag später mit Söhnchen Hank Baskett IV (8) beim Snowboardfahren die Zeit versüßt. Zu peppigen Hip Hop-Sounds rast das Mama-Sohn-Duo die Piste hinunter. Ihren Followern streckt die Rotzgöre sogar frech ihre Zunge heraus, als wolle sie der Welt zeigen: Ihr geht es gut! Gehört jeglicher Herzschmerz etwa bereits der Vergangenheit an?

Im Video, in dem sie sich an Ostern noch am Boden zerstört zeigte, ließ Kendra ihren Gefühlen freien Lauf: "Ich habe alles getan, was ich konnte und es war nicht gut genug. Ich werde ihn immer lieben! Ich habe Angst, aber ich muss stark sein für meine Kinder." Ob der Reality-Star die Auszeit mit ihrem Sohnemann also wirklich so genossen hat, ist fraglich. Aber ihre Kids werden ihr sicherlich nach und nach helfen, über das Gefühlschaos hinwegzukommen.

Kendra Wilkinson Kendra Wilkinson, Reality-Star

Tasos Katopodis/Getty Images for Churchill Downs Hank Baskett und Kendra Wilkinson beim 141. Kentucky Derby

Jerod Harris/Getty Images for WE tv Kendra Wilkinson, Reality-Star

