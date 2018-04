Die Jersey Shore-Clique hat das Feiern nicht verlernt! Fast sechs Jahre nach dem TV-Aus kommen die Party-Animals jetzt zurück: Ronnie (32), The Situation (36), JWoww (32), Deena (31), Snooki (30), Pauly D (37) und Vinny (30) gehen auf “Family Vacation”! Die Kult-Trasher lassen dafür in mehreren Städten Premierenfeiern steigen. Am Mittwoch walzten sie New York platt und Snooki ließ ihre Follower mit ihren Instagram-Storys daran teilhaben. Zur Party gehörte natürlich DJ Pauly D am Mischpult – dazu gab's das berühmte Duck Phone in Form eines Kuchens! Der frischgebackene Papa Ronnie war bei der Feier nicht dabei, wird aber nach wie vor in der Reunion-Show am 5. April zu sehen sein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de