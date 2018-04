Finanzielle Sorgen sind ihr eigentlich fremd! Erst vergangene Woche lüftete Kim Gloss (25) das Geheimnis um ihre monatlichen Einnahmen: Bis zu 20.000 Euro landen auf dem Konto der ehemaligen DSDS-Kandidatin. In ihrer neuen Rolle als Lifecoach bei "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen" taucht das Social-Media-Sternchen jedoch in eine ganz neue Welt ein: Sie besucht die 20-jährige Ronja, die kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes in finanziellen Schwierigkeiten steckt – gemeinsam mit ihrem Partner Tobias hat sie Schulden in Höhe von 35.000 Euro angehäuft!

Kim ist schockiert, als sie von der finanziellen Misere des Paares erfährt. "Das geht auf jeden Fall nicht mit Kindern! Das ist verantwortungslos und da muss man sich auf jeden Fall drum kümmern", erklärt die Netzbeauty. Mit einem Schuldenberater an ihrer Seite geht sie das Rechnungschaos der jungen Familie an und kommt zu einer bitteren Erkenntnis: Eine Privatinsolvenz ist die einzige Option für die Eltern, um ihre Finanzen in den Griff zu bekommen. Die 20-jährige Ronja ist trotzdem unendlich dankbar für Kims tatkräftige Unterstützung: "Wir gucken beide ziemlich positiv in die Zukunft, dass wir all das, was wir jetzt angefangen haben, auch zu Ende bringen."

Auch wenn ihr Ronjas finanzielle Probleme fremd sind, kann sich Kim gut in die Schwangere hineinversetzen. Die Sängerin wurde selbst im zarten Alter von 20 Jahren zum ersten Mal Mutter: Mit ihrem Ex-Partner Rocco Stark (31) hat sie die gemeinsame Tochter Amelia (5).

Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen, RTL Kim Gloss und ein Schuldenberater bei "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen"

Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen, RTL II Kim Gloss bei "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen"

Facebook / Kim Gloss Kim Gloss mit Tochter Amelia Stark

