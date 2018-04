Wo guckt er denn da hin? Thomas Drechsel (31) scheint am frühen Morgen richtig ausgeschlafen und topfit zu sein – und lässt daran seine Fans teilhaben. Mit einem Selfie aus dem Badezimmer überrascht der GZSZ-Star, bekannt als Tuner, die Netzgemeinde total: So freizügig sieht man den Schauspieler eher selten – doch hier wird Thomas tatsächlich zum halben Nackedei mit Blick unter die Gürtellinie!

Der frühe Vogel fängt den Wurm – offenbar auch bei Thomas! Mit verwuschelten Haaren und einem fein säuberlich gestutzten Dreitagebart schaut der 31-Jährige an sich herunter. Dabei trägt er kein Shirt, präsentiert seine leicht behaarte Brust und lässt seine Follower nur erahnen, wohin seine erstaunten Augen in dem Moment wandern! "Sofort wach! Schönen Tach noch", kommentiert der Soapie den amüsanten, ziemlich unanständigen Morning-Schnappschuss in seiner Instagram-Story.

Thomas kann sich mit freiem Oberkörper wirklich sehen lassen! Nach seinem Body-Kampf, bei dem er ganze 30 Kilo abgespeckt hat, ist der Serien-Darsteller richtig stolz auf seinen hart erarbeiteten Körper. "Im Gegensatz zu Bildern von früher, da sind Welten dazwischen, es ist unglaublich", meinte er neulich im Promiflash-Interview.

GZSZ-Star

GZSZ-Star Thomas Drechsel im April 2018

Thomas Drechsel, GZSZ-Darsteller

