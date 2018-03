GZSZ-Star Thomas Drechsel (31) hat eine wahre Body-Transformation hinter sich. Er speckt unglaubliche 30 Kilo ab, aber so richtig glauben kann er das noch immer nicht. "Im Gegensatz zu Bildern von früher, da sind Welten dazwischen, es ist unglaublich. Ich bin selber froh, dass es so passiert ist", erzählte er im Promiflash-Interview. Aktuell schwitzt Thomas wieder so richtig für seine Figur. Denn: Über die Feiertage hat er ordentlich gesündigt!



