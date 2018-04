Fast drei Jahre mussten eingefleischte Fans auf diesen einen Moment warten, nun war es endlich soweit: Alessio Lombardi (2) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt mit seiner Mama Sarah (25)! Im Heide Park Resort in Soltau eröffnete der kleine Spross mit seiner berühmten Mama das "Peppa Pig Land" – auch, weil der Zweijährige ein großer Fan der Serie um die kleinen Schweinchen ist. Sein Debüt vor der Presse meisterte Alessio mit Bravour!

Trotz zahlreicher Fotografen und Kamerateams ließ sich Alessio nicht einschüchtern. Der Lombardi-Jüngling zeigte sich schwer begeistert von seinen Zeichentrick-Lieblingen, posierte mit den Figuren für Fotos und drehte die ersten Runden mit Mama Sarah in dem "Peppa Pig"-Karussell. Im Interview mit Promiflash erklärt Sarah dann auch, warum sie ihren Alessio heute zum ersten Mal mit auf eine Veranstaltung genommen hat: "Das ist natürlich ein Event, wo es keinen Sinn gemacht hätte, mich da allein reinzusetzen, weil wir ja für Alessio hier waren. Und deswegen ist er, glaube ich, total glücklich gewesen, dass er heute hier mit mir fahren durfte!" Und tatsächlich: Der Knirps kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus!

Und wie geht Alessio mit dem vielen Rummel um ihn und Mama Sarah um? "Ich glaube, jetzt ist er noch in einem Alter, wo er es noch gar nicht richtig versteht", merkt die Sängerin an. Und vielleicht war der Mini-Lombardi auch deshalb so tiefenentspannt und happy!

P. Hoffmann / WENN.com Sarah und Alessio Lombardi im April 2018 im Heide Park Soltau

