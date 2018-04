Kommt es jetzt so richtig dicke für Sean Penns (57) Familie? Erst vor einem Jahr geriet der Clan durch die Drogenbeichte von Hopper Penn (24) in den Fokus der medialen Berichterstattung. Jetzt scheint sich der Sohn des oscarprämierten Schauspielers und dessen Ex-Frau Robin Wright (51) vor Gericht verantworten zu müssen. 12 Monate nach seinem Geständnis ist er in Nebraska wegen Drogenbesitzes festgenommen worden.

Wie TMZ berichtet, sei Hopper in Nebraska wegen Drogenbesitzes festgenommen worden. Bei einer Verkehrskontrolle sollen Polizisten den Wagen des 24-Jährigen durchsucht haben und dabei auf 14 Gramm Marihuana, 3 Gramm Pilze und verschreibungspflichtige Pillen, unter anderem Amphetamine, gestoßen sein. Der Schauspieler sei im Beisein von Filmkollegin Uma von Wittkamp gewesen, die ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden soll.

Besonders pikante Neuigkeiten, da Hopper schon im Teenager-Alter hochgradig drogensüchtig gewesen ist, wie er vergangenes Jahr im Interview mit Evening Standard verriet. Zu der Zeit beteuerte er noch: "Crystal Meth hat mich so richtig ruiniert. Gott sei Dank habe ich es da rausgeschafft – das war echt die schlimmste Zeit meines Lebens." Was jetzt auf ihn zukommt, ist noch unklar.

Pascal Le Segretain / Getty Images Robin Wright mit ihrem Sohn Hopper Penn bei der Paris Fashion Week 2017

Anzeige

Michael Kovac / Getty Images Sean Penn (m.) mit seinen Kindern Dylan (l.) und Hopper (r.)

Anzeige

Dia Dipasupil / Getty Images Hopper Penn bei der New York Fashion Week 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de