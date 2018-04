Immer wieder betört die spanische Hoheit ihr Volk mit ihren schlichten und dennoch sexy Outfits. Kein Wunder, dass Letizia (45) längst den Ruf einer Vorzeigekönigin innehat. Da kann sich König Felipe von Spanien (50) aber glücklich schätzen! Denn auch bei der diesjährigen Traditionsmesse auf Mallorca stahl Letizia ihrem Göttergatten haushoch die Show: Pünktlich zu Ostern warf sich Spaniens Königin mal wieder richtig in Schale.

Sie ist eben nicht nur die Königin des Volkes, sondern auch eine echte Style-Queen. Ihr diesjähriges Oster-Outfit kam bei den Fans der spanischen Royals besonders gut an. Die weißgepunktete, dunkelblaue Bluse war ein absoluter Hingucker. Die weit ausgestellte Hose mit den an der Seite angebrachten Knöpfen und den spitzen, dunklen Pumps rundeten den lässigen Look ihrer Majestät perfekt ab. Verspielter Chic traf hier auf klassische Eleganz.

Die 45-Jährige ist natürlich nicht das einzige gekrönte Haupt mit einem Fable für Fashion. Auch die niederländische Königin Maxima (46) verzaubert immer wieder mit ihren royalen Looks, die zum Nachahmen einladen. Im Vergleich zur etwas dezenteren Letizia setzt die blonde Schönheit dabei mehr auf gewagtere Outfits und bunte Farben.

Zuma / Splash News Königin Letizia von Spanien mit ihren beiden Töchtern

Zuma / Splash News Die spanische Königsfamilie vor der Ostermesse 2018

Splash News Königin Maxima der Niederlande, Amersfoort 2018

