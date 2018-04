Endlich feiern die GZSZ-Darsteller wieder im Mauerwerk! Der beliebte Kiezklub ist in der Soap vor Wochen abgebrannt – wurde zuletzt renoviert und wird heute Abend wieder eröffnet. Die Darsteller finden den neuen Look super: "Jetzt ist es echt sehr hell. Wenn man viel im Mauerwerk dreht, ist es natürlich sehr angenehm, wenn es hell ist. Deswegen finde ich es viel angenehmer und viel schöner", erzählte Schauspielerin Gamze Senol im Interview mit Promiflash bei JAM FM in Berlin. "Jetzt weht ein frischer Wind im Mauerwerk", ergänzte Kollege Felix von Jascheroff (35).



