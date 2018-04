Ihr Germany's next Topmodel-Aus kam für sie völlig überraschend: Abigail bekam in der letzten Folge kein Foto von Chefjurorin Heidi Klum (44). In ihrer Instagram-Story meint die 20-Jährige jetzt, dass sie mit dem Rauswurf nicht gerechnet hatte. Vor allem eines hätte sie sich gewünscht: "Wieso habe ich keine zweite Chance bekommen? Ein Shoot-out hätte es auch getan!" Dennoch will Abi sich mit ihrem GNTM-Exit abfinden und nach vorne schauen.



