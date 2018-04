Bei Let's Dance geht es manchmal ganz schön heiß her: Leidenschaftliche Berührungen, Blickkontakt und nackte Haut sind bei den Auftritten nicht selten. In der aktuellen Staffel sind auch drei Couples unter den Profitänzern: Privat tanzt Valentin (31) mit Renata Lusin (30), Sergiu (35) mit Regina Luca (29) und Erich Klann (30) mit Oana Nechiti (30) durchs Leben. Während der Show treten die Turteltauben allerdings nicht gemeinsam, sondern mit prominenten Partnern um den Titel des 'Dancing Stars' an. Jetzt erzählten sie, was sie von der körperlichen Nähe zwischen ihren Liebsten und deren Gegenüber halten.

"Ich verstehe natürlich, dass er seine Promipartnerin auch irgendwo anfassen muss, um die Bewegung richtig zeigen zu können – das kann dann auch vielleicht unter der Brust sein oder sogar an der Pobacke", verriet Renata dem Sender RTL, die mit ihrem Schatz schon seit fast vier Jahren verheiratet ist. Auch für Regina, die mit ihrem Auserwählten seit fünf Jahren privat ein schönes Team abgibt, stellt der manchmal schon recht enge Körperkontakt ihres Freundes mit einer anderen Frau kein Problem dar: "Ich vertrau dir ja voll und ganz", erklärte sie ihrem Sergiu und lachte.

Doch wenn es um die Jurypunkte von Joachim Llambi (53) und Co. geht, werden die Paare schon ein wenig eifersüchtig: "Ich hätte gerne ein paar Punkte mehr als meine Frau", gab Sergiu zu. Und sein Tanzkollege Erich betrachte seine Herzdame zwar nicht als Rivalin – "trotzdem gönnt sich der eine schon ein paar Punkte mehr als der andere." Aber natürlich wünschten sich die Verliebten auch Erfolg für ihren Liebsten, stellen Valentin und Renata klar.

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, Profitänzer

Instagram / regina_luca_official Regina und Sergiu Luca, "Let's Dance"-Tanzprofis

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann

