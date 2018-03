Sie lassen sich vom Let's Dance-Wettkampf nicht auseinander bringen! Das Profitänzer-Traumpaar Oana Nechiti (30) und Erich Klann (30) strebt auch in diesem Jahr wieder nach dem begehrten Siegerpokal der TV-Show. Allerdings treten die Sportler, die noch in diesem Jahr heiraten wollen, im Fernsehen dabei nun wieder gegeneinander an: Oana führt Bela Klentze (29) aufs Parkett, Erich trainiert mit Judith Williams (45). Zu Stress zwischen den Teams führt das aber nicht – im Gegenteil!

Für Oana wäre es sogar eine absolute Traumvorstellung, im Finale gegen ihren Schatz und seine Tanzpartnerin antreten zu müssen. Das verriet die gebürtige Rumänin Promiflash im Anschluss an die letzte Liveshow. Damit es so weit kommen kann, unterstützen sich die Konkurrenten gegenseitig. "Ich bin Erich auch sehr, sehr dankbar, dass er Bela backstage immer etwas zeigt. Ich versuche auch, Judith beiseite zu stehen. Wir sind so eine kleine Familie geworden", sagte die 30-Jährige.

Erich war seiner Verlobten und ihrem Promi-Partner auch direkt beigesprungen, um ihre Leistung zu verteidigen. Die wenigen Jury-Punkte, die Oana und Bela für ihren langsamen Walzer erhalten hatten, konnte der Turniertänzer nicht verstehen. Der Zusammenhalt beider Teams ist ganz klar da – ob es die Vierer-Konstellation so wirklich in die letzte Folge schaffen kann, was meint ihr? Stimmt ab!

Andreas Rentz/GettyImages Bela Klentze und Oana Nechiti bei "Let's Dance" 2018

Andreas Rentz/GettyImages Erich Klann und Judith Williams bei "Let's Dance" 2018

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann im "Let's Dance"-Studio

