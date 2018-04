Aus Freunden wurden Gegner! Die heutige Folge von Deutschland sucht den Superstar hatte es wirklich in sich. In Südafrika traten die verbliebenen 16 Kandidaten im direkten Duell gegeneinander an, aber nur zehn Teilnehmer kamen weiter und schafften es in die legendären Live-Shows. Die Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen (64) zeigte sich von ihrer knallharten Seite – doch für diese Kandidaten geht der Superstar-Traum weiter!

"Das wird ganz, ganz hart", prophezeite Dieter im Vorfeld – und der Musikproduzent sollte Recht behalten. Marie, Mario, Michel, Mia, Isa, Emilija, Giulio, Lukas, Michael und Janina konnten sich aber am Ende gegen ihre Gegner durchsetzen. Michel konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten und auch Mia wurde emotional: "Mega, ich bin in den Live-Shows", freute sie sich im TV.

Besonders Emilija Mihailova haute Dieter vom Hocker: "Ich bin ganz ehrlich, ich persönlich habe die größte Überraschung meines Lebens gesehen. Emilija, du bist richtig mutig, du hast das richtig gut verkauft." Kein Wunder, dass die abenteuerlustige Sängerin auch in der nächsten Folge wieder auf der Bühne stehen wird.

Kandidatin Marie überzeugte Dieter mit seinem Hit "Für Dich": "Du hast das Ding, glaube ich, perfekt gesungen, schönes Gefühl, die Töne getroffen." Völlig verdient löste sie ein Ticket für die nächste Runde: "Ich habe gesagt, ich gebe alles und ich habe es geschafft", feierte sie nach der Entscheidung. Was sagt ihr dazu? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Farid El-Hassass und Mario Turtak bei DSDS

Getty Images / Hannes Magerstaedt Dieter Bohlen, Poptitan

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova (l.) und Janina El Arguiouibei DSDS

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marie und Ella bei DSDS



