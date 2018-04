War das der schlimmste Auftritt, den es jemals bei DSDS gegeben hat? Eigentlich wollten Michele Wegmann und Mia Gucek am Samstagabend für Gänsehaut sorgen, doch ihre Performance zu "Over The Rainbow" von Israel Kamakawiwo'ole ging ordentlich nach hinten los. Texthänger, Melodieschwäche und null Gefühle – von der Jury gab es ordentlich Gegenwind. Steht der Einzug in die Liveshows jetzt für beide Girls auf der Kippe?

Schon bei den Proben zeigte sich das weibliche Duo unsicher. Vor allem Michele hatte ordentlich mit ihrer Nervosität zu kämpfen, bis kurz vor dem Auftritt musste sie die Lyrics pauken. "Ich bin durch den Wind, irgendwie will der Text nicht in meinen Kopf", stöhnte sie und gab zu: "Ich habe so Angst. Es geht um alles jetzt." Leider stand ihr die Angst auf der Bühne mächtig im Weg. Die schöne Schweizerin strauchelte, kämpfte mit den Worten, zwischenzeitlich litt sie sogar komplett unter einem Text-Blackout. Auch für Mia lief es nur dezent besser. Für die Jury ein regelrechtes Desaster.

Vorher hatte er seine Schützlinge noch vor dem schweren und gefühlvollen Song gewarnt, nach dem Auftritt hagelte es von Dieter Bohlen (64) eine Kritik, die sich gewaschen hatte: "Text, Melodie, Gefühle – zero! Die Nummer hat euch beide kaputt gemacht." Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk (27) fügte sichtlich genervt hinzu: "Normalerweise, wenn ich die Nummer höre, hab ich Gänsehaut. Für mich war das einfach nur ein Gejammer." Mousse T (51). traf mit seinem Urteil den Nagel auf den Kopf. Der Musikproduzent zeigte sich geschockt und musste sich spürbar im Zaum halten: "Katastrophaler Auftritt, original. Ganz, ganz schlimm, war richtig mies heute. Sorry! Ihr habt eine wunderbare Nummer kaputtgemacht. Bisher hatte ich gute Laune, das ist vorbei."

MG RTL D / Stefan Gregorowius Michele Wegmann im DSDS-Recall 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mia Gucek im DSDS-Recall 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury in Südafrika

Anzeige

Wie hat euch der Auftritt von Mia und Michele gefallen? Furchtbar, einfach katastrophal Ich fand ihn eigentlich ganz gut Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de