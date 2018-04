Die dritte Show von Let's Dance ist vorbei – und wieder gab es heiße Tänze, kuriose Stylings und ganz schön fiese Bemerkungen. Der König der Sprücheklopfer ist selbstverständlich Juror Joachim Llambi (53), der am Freitag nicht nur die teilweise ungenügenden Leistungen der Promis heftig kritisierte. Auch Moderatorin Victoria Swarovski (24) musste so einiges einstecken – aber wieso ist Llambi eigentlich so fies zu der Österreicherin?

Noch immer muss Victoria Swarovski mit viel Kritik umgehen, doch dass diese jetzt so offensichtlich aus den eigenen Reihen kommt, damit hätte sie wohl nicht gerechnet. Nachdem sie die Zuschauer dazu aufrief, für Chakall anzurufen, der vorher von Llambi übrigens verbal ziemlich fertig gemacht wurde, traf es auch Vici. Statt "Rufen Sie an" sagte sie ständig "Rufense an" – ein gefundenes Fressen für den Juroren mit der spitzen Zunge. Er äffte Swarovski laut nach: "Jaaaa, rufense an!" Doch damit nicht genug: Als Heiko Lochmann (18) von seiner Oma erzählte, die live im Studio dabei war, hakte Llambi wieder ein: "Bei uns im Ruhrpott sagt man ja die Omma. Aber es gibt ja auch einige hier, die sagen: Rufense an." Bäm, wieder ein fieser Seitenhieb gegen Victoria.

Doch damit noch immer nicht genug: Victoria wollte die Urteilsverkündung "feierlich" gestalten, bittet das Publikum, mit einem lauten "Wuhuuu" das Herausholen ihrer Moderationskarten verbal zu untermalen. Eher peinlich, fand offenbar auch Llambi. Nach jeder Paar-Verkündung nahm er seinen aufgerollten Zettel vor den Mund, machte Vicis "Wuhuuu" spöttisch nach. Die junge Frau wirkte dadurch mehr als verunsichert. Warum der Tanz-Experte sich ausgerechnet Frau Swarovski als Opfer auswählte, ist nicht bekannt. Mal sehen, ob er es am kommenden Freitag wieder auf die Kristallerbin absieht...

Andreas Rentz Victoria Swarovski und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Florian Ebener / Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der dritten "Let's Dance"-Show 2018

Andreas Rentz Victoria Swarovski und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

