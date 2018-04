Mehr Erfolg durch DSDS? Schon viele Promis durften an der Seite von Dieter Bohlen (64) mehr oder weniger begnadete Gesangstalente bewerten – und konnten so auch ihre eigene Musikkarriere ordentlich anheizen. Schlagerstar Vanessa Mai (25) startete zum Beispiel nach ihrer Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar" noch einmal so richtig durch. Im Promiflash-Interview verrät Neu-Jurorin Ella Endlich (33), was sie sich von ihrem Jury-Job verspricht!

Im Little BIG City Berlin erzählte die "Küss mich - Halt mich - Lieb mich"-Interpretin: "Für mich ist es einfach toll in dieser Position zu sein, weil ich nicht nur als Sängerin oder als Profi zu sehen bin, sondern vor allen Dingen als Mensch. So wie ich agiere, worüber ich lache. Da kriegen die Leute einfach noch mal ein ganz anderes Gefühl für mich." Dem Musik-Erfolg schaden werden solche Sympathiepunkte beim Publikum sicherlich auch nicht.

Dabei musste die gebürtige Thüringerin von ihrem Platz in der Jury der Castingshow erst mal überzeugt werden. "Die Staffel ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ich habe auch die letzten Gewinner gar nicht mehr so verfolgt", erklärte sie ihre anfängliche Zurückhaltung.

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Jury Mousse T., Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen

Anzeige

Sebastian Widmann/Getty Images Ella Endlich in der Show "Heiligabend mit Carmen Nebel"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Ella Endlich, Jury-Mitglied bei DSDS 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de