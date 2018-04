Dieses süße Geheimnis trägt Kate Hudson (38) schon eine Weile mit sich herum! Am Freitag ließ die Schauspielerin in einem süßen Insta-Clip die Babybombe platzen: Zusammen mit ihrem Liebsten Danny Fujikawa erwartet der Blondschopf eine kleine Prinzessin. Erst vor einem Monat wurde sie in Los Angeles gesichtet. Zu diesem Zeitpunkt war Kate schon längst schwanger – ihr kleines Bäuchlein versteckte sie allerdings gekonnt!

Total lässig und relaxt schlenderte die Zweifach-Mami, die nun also ihr drittes Kind erwartet, Anfang März an einer Traube von Paparazzi vorbei. Mit einer hellen Bikerjacke, luftigem Sommershirt und zerrissener Jeans kaschierte die 38-Jährige damals ihre schon wachsende Murmel. Bis dato hatte die blonde Beauty ihre bezaubernde Neuigkeit noch gut geheim gehalten. "Wir haben versucht, diese Schwangerschaft so lange wie möglich unter Verschluss zu halten, aber jetzt bin ich am Platzen", erklärte die "Bride Wars"-Darstellerin kürzlich in ihrem süßen Baby-Post auf Instagram.

Doch das Versteckspiel war alles andere als leicht für die Sportliebhaberin. "Es ist so verdammt herausfordernd, sich zu verstecken und, ehrlich gesagt, ist das Verbergen anstrengender als einfach mit der Sprache herauszurücken", schrieb die Leinwandschönheit in ihrem Beitrag weiter. Hättet ihr bei den Bildern vermutet, dass Kate ein Baby erwartet? Stimmt ab!

TRF Images / Splash News Kate Hudson im März 2018

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson und Danny Fujikawa verkünden ihre Baby-News

Anzeige

BG008/Bauer Griffin LLC Kate Hudson in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de