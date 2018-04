Von diesen Bildern bekommt man einfach nicht genug! Alessio Lombardi (2) und seine Mama Sarah (25) feierten jetzt eine süße Premiere: Gemeinsam machte das Duo zum allerersten Mal ein ein öffentliches Event unsicher! Wird man den Zweijährigen nun regelmäßiger an der Seite seiner berühmten Mama sehen? "Ich glaube einfach, dass es generell wichtig ist, dass man das Thema sehr vorsichtig angeht und einfach darauf achtet, was dem Kind gut tut und was nicht", erklärte die Sängerin im Promiflash-Interview bei der "Peppa Pig Land"-Eröffnung im Heidepark Soltau. Es sei nicht immer leicht, Karriere und Kind unter einen Hut zu bekommen, doch Sarah und Alessio seien mittlerweile ein gut eingespieltes Team. Das beweisen auch die zuckersüßen Bilder des spannenden Tages...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de