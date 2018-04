Jetzt heißt es: Abschied nehmen. Annemarie Carpendale (40) gehört seit Jahren zum festen Moderatorenstamm des ProSieben-Boulevardmagazins "taff", verzaubert Abend für Abend die Zuschauer mit ihrem Charme. Nun muss sie ihre Moderationskarten allerdings beiseite legen – zumindest vorläufig. Sie und Ehemann Wayne Carpendale (41) werden in wenigen Wochen zum allerersten Mal Eltern. Mit einem rührenden Posting verabschiedete sich die Bald-Mama am Freitag in den wohlverdienten Mutterschutz.

Seitdem Annemarie Anfang November verkündet hat, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger ist, läuft der Countdown bis zum großen Tag. Lange kann es nicht mehr dauern, bis sie ihren Nachwuchs in den Armen halten darf. Via Instagram leitete sie jetzt ganz offiziell in ihre Babypause ein. Ihre drei Schnappschüsse aus dem TV-Studio kombinierte sie mit Hashtags wie "#kugelpause, #byebye und #letzteshow". Eindeutige Hinweise, die andeuten: Fans der Moderatorin müssen in den nächsten Wochen ohne ihr Idol auskommen – zumindest im Rahmen der beliebten TV-Show. Die Mama to be stand nämlich offenbar zum letzten Mal vor der Geburt vor der Kamera.

In den sozialen Netzwerken wird sie ihre Follower aber wohl auch in den nächsten Wochen auf dem Laufenden halten. Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft teilt sie eifrig Schnappschüsse ihrer wachsenden Babykugel. Da darf man sich wohl schon jetzt auf das erste Foto ihres Wurmes freuen.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale bei ihrem letzten Auftritt vor ihrer Babypause

Facebook / Annemarie.Carpendale Annemarie und Wayne Carpendale im Urlaub

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

