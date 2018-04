Bewertet die Jury von Germany's next Topmodel etwa unfair? Kandidatin Bruna Rodrigues (24) musste in der vergangenen Folge ganz schön zittern und einiges an Kritik einstecken. Doch dass sie die Bewertungen von Heidi Klum (44), Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) mitunter gar nicht versteht, erklärte sie jetzt in ihrer Instagram-Story: "Ich finde auch, die Kritik ist ein bisschen übertrieben. Einmal bist du gut, dann bist du super. Einmal bist du schlecht, dann bist du der schlechteste Mensch auf der Welt." Am Ende kam sie zwar eine Runde weiter, das ist für sie aber offenbar ein schwacher Trost.



