Auch der schönste Urlaub neigt sich irgendwann dem Ende zu: Dieser bitteren Realität mussten Cathy Lugner (28) und Töchterchen Leonie Schmitz nun ins Auge sehen. Das Mama-Tochter-Duo hatte es sich in Abu Dhabi gut gehen lassen und dort die sommerlichen Temperaturen genossen. Inzwischen sind die Ex von Baulöwe Richard Lugner (85) und ihr Spross aber wieder auf dem Heimweg – und Cathy holt bereits das Fernweh ein!

Sie wird die sommerlichen Temperaturen und die unbeschwerte Quality Time mit Leonie sehr vermissen: "Ich schaue zurück auf diese fantastische Zeit mit Safari, so viel Spaß und Erlebnissen in Abu Dhabi mit meiner kleinen Prinzessin", schreibt Cathy auf Facebook zu einem süßen Family-Schnappschuss der beiden mitten in der Wüste. Das einstige Playmate wollte aus dem sonnigen Paradies gar nicht mehr aufbrechen – und ist sich daher ganz sicher: "So traurig, diesen schönen Ort zu verlassen. Wir kommen wieder, auf jeden Fall!", fiebert sie ihrer Rückkehr schon jetzt entgegen.

Für Cathy und Leonie bestand der Trip allerdings nicht nur aus Hotelpool und Strand: Auch die arabische Kultur wollten die zwei kennenlernen! Bei einem Besuch der größten Moschee des Landes und auf ihrer Wüsten-Tour hüllten sich die beiden Girls dafür sogar in einen klassischen, schwarzen Hidschāb.

