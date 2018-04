Nicht alle stehen in dieser Zeit der Veränderungen hinter ihr. YouTuberin Jolina Mennen wurde im Körper eines Jungen geboren, ließ sich Schritt für Schritt aber in die Frau verwandeln, als die sie sich immer gefühlt hatte. Heute ist sie als deutsche Influencerin in der Online-Welt keine Unbekannte mehr und mit ihrem Leben im Einklang – das geht aber einigen Mitgliedern ihrer Familie offenbar ganz anders.

Im Promiflash-Interview verriet Jolina, dass sich Angehörige gegen sie gewandt hätten. "Ich wurde enterbt von manchen Seiten. Die haben gesagt, ich existiere nicht mehr und das ist umso besser, dann muss ich mich später nicht um sie kümmern", gab die Make-up-Liebhaberin offen zu.

Eine ihrer größten Unterstützerinnen sei mittlerweile ihre Oma. Anfänglich soll sie Schwierigkeiten mit dem neuen Namen ihres Enkels gehabt haben – im Zuge der Geschlechtsumwandlung wurde aus Julian Jolina. Die Frohnatur mit der gerade erst vergrößerten Oberweite kann außerdem immer auf ihren Ehemann Florian zählen. Seit September 2013 sind die beiden miteinander verheiratet.

