Bei dieser Baby-Party feierte sie an vorderster Front mit! Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Anuthida Ploypetch (20) war einer von zahlreichen Gästen, die Modelkollegin und Mum-to-be Anna Maria Damm (21) zu ihrer Babyshower eingeladen hatte. Zusammen mit Familie und Freunden wollte die Youtuberin dabei auf ihre anstehende Geburt anstoßen. Doch in Sachen großer Murmel scheint Bald-Mama Anna Maria von Anu ordentlich Konkurrenz zu bekommen – wird die dunkelhaarige Schönheit etwa auch Mutter?

Darauf lässt zumindest ein amüsanter Schnappschuss schließen, den Anu von sich und der werdenden Mama Anna Maria schoss und auf Instagram postete. Beide Girls präsentierten auf dem Pic ein ziemlich rundes Bäuchlein. Doch die Fans des 20-jährigen Models können aufatmen: Anuthida wird sich keinesfalls in eine Babypause verabschieden – bei ihrem Bauch handelte es sich lediglich um ein sogenanntes "Food-Baby". Offenbar hatte sie wohl ein paar Schokoriegel mehr als sonst verdrückt. "Bitte fragt mich nicht, wie ich das gemacht hab. Ich weiß es selber nicht, aber manchmal sieht es so echt aus", kommentierte sie das Bild mit einem Augenzwinkern.

Bereits im letzten Jahr machte die dunkelhaarige Beauty mit einem ähnlichen Joke auf sich aufmerksam. Damals postete sie auf Snapchat ein Pic von sich und dem Model Elena Carrière (22), auf dem beide ein ordentlich gewölbtes Bäuchlein in die Kamera halten. Doch statt gleichzeitig schwanger zu sein, hatten die Mädels einfach nur etwas zu viel geschlemmt!

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm bei ihrer Babyshower

Anzeige

Instagram / anuthida Anna Maria Damm und Anuthida Ploypetch

Anzeige

Snapchat/elena.carriere Anuthida Ploypetch und Elena Carrière mit dickem Bauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de