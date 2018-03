Jetzt geht's so richtig rund! Ende Dezember weihten YouTube-Sternchen Anna Maria Damm (21) und ihr Liebster Julian Gutjahr (21) ihre Fans in ein süßes Geheimnis ein: Unter den coolen Klamotten der Vloggerin wächst ihr erstes gemeinsames Baby heran. Während die Ex-GNTM-Kandidatin vor Kurzem noch ein zartes Kügelchen vor sich her trug, feiert ihr Bauchbewohner mittlerweile schon seine 27. Woche an Bord– und das sieht man!

So strahlend schön und wohlgeformt wie in ihrer neuen Instagram-Story, sah man das Model noch nie. In einem kuscheligen, pinken Pullover posiert die 21-Jährige vor einem Spiegel. Dabei braucht es noch nicht einmal einen betonenden Griff unter ihre gut gefüllte Mitte, um festzustellen: Anna Marias Babybauch hat einen wahnsinnigen Schub gemacht! Im Vergleich zu ihrer großen Schwangerschaftsmurmel wirkt der Rest ihres Körpers nur noch wie ein schöner Strich in der Landschaft.

Kein Wunder: Immerhin haust ein überaus aktives Kind in Mamis Wölbung. Bereits in der 25. Schwangerschaftswoche konnte man ihrem Töchterchen beim Treten zusehen. Ein paar Zentimeter Bauchumfang muss sich die Fast-Mami aber noch gedulden, bis sie endlich gemeinsam mit ihrem Sprössling auf dem Arm zuckersüße Knips-Sessions einlegen kann.

Instagram / juliangutjahr Anna Maria Damm und Julian Gutjahr, Social-Media-Stars

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, YouTuberin

