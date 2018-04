Sie kann es einfach nicht lassen! Daniela Katzenberger (31) ist dafür bekannt, dass sie ihre Fans an ihrem aufregenden Leben teilhaben lässt. Täglich gibt die Kult-Blondine mehrere Updates, dokumentiert ihren Alltag für ihre Anhänger. Dabei zeigt sie gerne, dass sie eben nicht perfekt ist. Am liebsten macht der Reality-TV-Star das mit lustigen Photoshop-Bildern, die besonders seine Hater ärgern sollen. Nun gibt es weiteren Nachschub!

Ihren neuesten Streich postete Dani aus ihrem Wellness-Urlaub in Baden-Württemberg. Doch diesmal schummelte sie sich auf den Pics nicht schlanker, sondern "zauberte" sich stattdessen auf zwei Bildern einen riesengroßen Hintern. Dazu schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite: "Viele wünschten sich nach den gestrigen Bikini-Fotos noch eine 'Hater-Version'. Diese wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, nur dieses Mal in einer etwas anderen Variante: SO würde ich aussehen, wenn man nach einigen Hater-Kommentaren geht."

Macht sich Daniela etwa mit diesem Posting ungewollt über dickere Menschen lustig? Um auch diesen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, fügte sie zu ihrem Post hinzu: "Wobei ich hierzu sagen möchte, dass ich keine Figur der Welt verurteile, weder dick noch dünn, es geht hier wirklich nur um pure Ironie und um Body-Shamer, die wahrscheinlich jedem auf den Sender gehen." Ihre Fans werden die Katze für ihren Humor sicher wieder feiern!

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger im Schwarzwald

Instagram / danielakatzenberger; Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in Baden-Württemberg

