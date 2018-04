Für sein Hauptrollendebüt musste er Opfer bringen! Patrick Schwarzenegger (24) spielt in dem neuen Kinofilm "Midnight Sun" eine der tragenden Rollen. Der Sohn von Arnold Schwarzenegger (70) verkörpert den Charakter des Schwimmers Charlie. Um tatsächlich wie ein Wassersportler auszusehen, habe Patrick vieles auf sich nehmen müssen, wie er Promiflash offenbarte: "Stundenlang am Tag zu schwimmen, hat mir dabei geholfen, so zu werden. Das war etwas, wonach ich mich noch mehr nach Essen gesehnt habe." Der 24-Jährige habe außerdem nur noch die Hälfte seiner üblichen Kalorien zu sich genommen.



