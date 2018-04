Was ist denn bei dieser Kritikernase los? Diesen Sonntag beweisen die Ex-Dschungelcamp-Stars Natascha Ochsenknecht (53), Giuliana Farfalla (21), Ansgar Brinkmann (48) und David Friedrich (28) bei Das Perfekte Promi Dinner, dass sie für ein leckeres Mahl nicht nur Ekelprüfungen bezwingen, sondern auch in der eigenen Küche vollen Körpereinsatz zeigen können. Eigentlich – denn Fußballstar Ansgar Brinkmann kocht weder im eigenen Haus noch alleine!

Sowie der Ex-Kicker die Tür öffnet, stellt sich gleich die Frage: Wessen Haustüre ist das eigentlich? Tatsächlich hat der 48-Jährige momentan keine eigene Wohnung und lädt den Rest des lustigen Dschungel-Quartetts kurzerhand in die kunterbunte Bude seiner Ex-Freundin Inga ein. Allerdings stellt die Blondine ihm sogar noch mehr zur Verfügung: ihre Kochkünste. Die Verletzungen, die sich Ansgar während seiner Teilnahme bei Ninja Warrior Germany geholt hat, machen dem Gastgeber nämlich leider einen Strich durch die Rechnung.

Der Küchen-Fail geht aber noch weiter: Damit das Essen wirklich rund läuft, eilen sogar noch zwei weitere helfende Hände her – und zwar die von Ingas neuem Freund! "Ehm, jetzt bin ich total verwirrt", "Ansgar, wie peinlich" und "Der könnte ja wenigstens so tun, als würde er helfen", lassen sich Zuschauer auf Twitter über seine gleich doppelt betreute Kochaktion aus. Kein Wunder: Immerhin kritisierte Ansgar Giulianas Küchenhilfe ohne Unterbrechung.

MG RTL D Ansgar Brinkmann, Dschungelcamper 2018

Anzeige

MG RTL D / picture alliance/ Daniel Schoenen Ansgar Brinkmann, Natascha Ochsenknecht, David Friedrich und Giuliana Farfalla beim Dschungel-Dinner

Anzeige

Instagram / giuliana_farfalla Natascha Ochsenknecht, David Friedrich, Giuliana Farfalla und Ansgar Brinkmann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de