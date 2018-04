Mit diesem Wirbel hatte sie offenbar nicht gerechnet! Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Nathalie Volk (21) teilt einen Schnappschuss, der es in sich hat – vor allem wegen ihres dazugehörigen Kommentars. Gerade erst hatte sich das Model mit dem Unternehmer Frank Otto (60) verlobt – und nun veröffentlicht sie ein Foto von einem jungen Mann, den viele User für Nathalies neuen Lover halten. Jetzt klärt die Beauty ihre Fans auf!

Das Bild postete Nathalie in ihrer Instagram-Story, ein gut aussehender junger Herr grinst darauf in die Kamera. Unter das Bild titelte die brünette Schönheit: "Danke Gott! Ich liebe dich!" Daraufhin erhielt die 21-Jährige zahlreiche besorgte Nachrichten und Fragen nach ihrem Verlobten Frank, so dass die Ex-Castingshow-Teilnehmerin das Foto-Rätsel schnell löste. "Beruhigt euch, das ist mein großer Bruder!", schrieb sie und postete dazu einen lachenden Smiley. Einen neuen Mann hat Nathalie also nicht kennengelernt.

Das Model ist nach wie vor superhappy mit der Liebe seines Lebens. Auch wenn sie fast 40 Jahre von ihrem Frank trennen – einen Partner in ihrem Alter möchte die gebürtige Nienburgerin gar nicht haben.

Christian Augustin / Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk 2017

Cinamon Red/WENN.com Nathalie Volk beim Deutschen Radiopreis in Hamburg

Getty Images / Oliver Hardt Frank Otto und Nathalie Volk, Oktober 2016

