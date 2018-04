Es war die Überraschung des vergangenen Jahres. Nachdem Brandon Flynn (24) in seiner Rolle als Macho Justin Foley in der umstrittenen Netflix-Serie 13 Reasons Why sämtliche Mädchenherzen zum Schmelzen gebracht hat, kursierten plötzlich Knutsch-Pics mit Sänger Sam Smith (25) im Netz. Wenig später die Bestätigung: Der Schauspieler steht tatsächlich auf Männer. Er ist der Neue an der Seite des berühmten Sängers. Wie glücklich die beiden auch Monate später noch sind, bewiesen sie jetzt mit einem süßen Foto.

Sam höchstpersönlich teilte einen raren Schnappschuss auf seinem Instagram-Kanal, der ihn mit seinem Lover auf einem Bötchen zeigt. Auf dem Pic kuschelt er sich vertraut an seinen Nebenmann, beide lächeln entspannt und verliebt in die Kamera. Da der englische Musiker am Samstagabend tourbedingt in seiner Heimat London auf der Bühne steht, zelebrieren die Turteltauben ihre Liebe auf dem Foto in der britischen Sonne. Für Brandon eine ordentliche Reise, schließlich kommt er gebürtig aus Miami in Florida. Aber für seinen Schatz dürfte ihm kein Weg zu weit sein.

Am Abend ehrte er Sam sogar mit einem Video des Konzertes in seiner Instagram-Story. "Ich bin unfassbar stolz auf IHN", schrieb er zu dem emotionalen Clip, in dem der "Lay Me Down"-Star einen seiner Hits vor unfassbarer Kulisse performt. Hach, könnte es süßere Liebesbeweise geben?

Instagram/flynnagin11 Sam Smith und Brandon Flynn

Gareth Cattermole / Getty Images Sam Smith bei einem Auftritt in der O2-Arena in London

Frazer Harrison / Getty Images Brandon Flynn bei den Annual Primetime Emmy Awards 2017

