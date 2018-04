Gefährliche Aktion oder harmloses Vorhaben? Die Ex-GNTM-Kandidatin Hana Nitsche (32) schwebt gerade total im Bald-Mama-Glück – in wenigen Monaten kommt ihr allererstes Kind zur Welt. Doch ihr wachsendes Bäuchlein hält das Model nicht davon ab, Vollgas zu geben – sie überzeugt nach wie vor auf Events oder bei Fotoshootings. Auch ihr Heim möbelt die Beauty vor der Ankunft ihres Sprosses noch mal richtig auf: Aber setzt die TV-Bekanntheit DAMIT jetzt die Gesundheit ihres Babys aufs Spiel?

Denn Hana schwang auch im fünften Monat noch die große Farbrolle und strich eine Wand, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte. Über das Risiko dieses Vorhabens ist sich die Brünette bewusst: "Ich weiß, Baby, Farben, Dämpfe, schlecht für die Schwangerschaft. Aber ich muss tun, was ich tun muss." Doch die Frischverlobte will natürlich keineswegs ihrem Nachwuchs im Bäuchlein schaden – dafür traf sie gewisse Vorsichtsmaßnahmen: "Keine Sorge, ich habe das Fenster weit offen. Ich verspreche, dass ich vorsichtig bin."

Die Streich-Aktion ist wohl ein Teil von Hanas Umzug. Denn die Influencerin zieht gerade mit ihrem Bald-Ehemann Chris quer durch die USA – von New York nach Kalifornien. Dort wollen die Liebenden sich mit ihrem Knirps ein neues Zuhause aufbauen.

Becher/WENN.com Hana Nitsche bei der Colgate White Night in Hamburg

Becher / Wenn.com Hana Nitsche bei der Colgate White Night in Hamburg

hananitsche / Instagram Hana Nitsch, ehemalige Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

