Modelkarriere trotz Babybauch? Für Hana Nitsche (32) ist das offenbar kein Problem. Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ist im fünften Monat schwanger und ihre Babykugel wird immer runder. Coole Fotoshootings lässt die werdende Mama sich trotzdem nicht entgehen. In ihrer Instagram-Story verrät sie aber, dass das Modeln mit den neuen Rundungen nicht immer so einfach ist: "Ich passe nicht mehr in die Kleider. Hilfe!”



