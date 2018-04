Lange hat man nichts mehr von ihm gehört, aber nun meldet sich Drake (31) musikalisch zurück! Der Rapper hat gerade seine neueste Single "Nice For What" veröffentlicht und auch das zugehörige Musikvideo sorgt im Netz für Klickalarm. Kein Wunder: In dem Clip taucht eine Hollywood-Powerlady nach der anderen auf. So konnte Drake unter anderem Zoe Saldana (39), Emma Roberts (27), Michelle Rodriguez (39) oder Rashida Jones (42) verpflichten.



