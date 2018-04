Für Ulrike Frank (49) wurde es direkt am ersten GZSZ-Drehtag intim: Sie musste eine heiße Szene drehen! Seit über 15 Jahren spielt die hübsche Brünette in der beliebten RTL-Soap die toughe Geschäftsfrau Katrin Flemming. Bei ihrem ersten Auftritt in der Daily landete ihre Rolle mit Fiesling Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 57) im Bett. Für Ulrike eine kleine Herausforderung, wie sie im Promiflash-Interview verriet. "So gut kannten wir uns nun auch noch nicht. Das ist ja dann immer ganz lustig, wenn man gleich eine Liebesszene hat. Aber mit Wolfgang hat das super geklappt, weil wir uns einfach von Anfang an super verstanden haben", erzählte Ulrike.



