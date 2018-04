Mit tränenüberströmtem Gesicht gab Kendra Wilkinson (32) vor wenigen Tagen bekannt, dass ihre Ehe gescheitert ist. Nach zehn gemeinsamen Jahren mit Football-Profi Hank Baskett (35) ist alles aus. Jetzt zeigte sich das Ex-Couple erstmals nach der Scheidung wieder gemeinsam. In der Instagram-Story des Ex-Playboy-Bunnys ist nämlich ihr Ex-Ehemann zu sehen. Gemeinsam feuern die beiden ihre Kids beim Fußballspielen an. So kann’s wohl auch gehen: Trotz gebrochenem Herzen reißen sich die zwei für ihre Familie zusammen.



